Харківські медики хочуть отримати доступ до Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявили члени Харківського наукового медичного товариства (ХНМТ)

Зокрема, голова ХНМТ Микола Хвісюк зазначив, що на сьогодні станом здоров’я Ю.Тимошенко опікуються німецькі лікарі і вони відповідають за її лікування. Водночас, він висловив занепокоєння тим, що в ЗМІ з’являється багато публікацій, у яких звинувачуються у неефективному лікуванні екс-прем’єра саме харківські медики.

Ректор Харківського медичного університету, професор Володимир Лісовий зауважив, що українські спеціалісти певною мірою залучаються до консультування, але не несуть відповідальності за процес лікування Ю.Тимошенко.

За його словами, медична спільнота Харкова неодноразово заявляла про бажання і можливість взятися за лікування Ю.Тимошенко в повному обсязі. “Наші медики висловлюють і надалі бажання та впевненість, що вони справді в змозі допомогти в цій ситуації і готові в повному обсязі брати участь у лікувальних та діагностичних заходах”, - сказав В.Лісовий.

У свою чергу, завідувач кафедри психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти Борис Михайлов заявив, що існуючий формат взаємодії німецьких та українських лікарів у процесі лікування Ю.Тимошенко фактично вичерпаний, і берлінські фахівці самоусунулися від супроводження екс-прем’єра.

“Нині існуючий формат взаємодії з німецькими колегами себе по суті вичерпав. Дев’ять місяців триває процес терапії, близько 600 лікувальних процедур було відпущено, останнім часом справді німецькі колеги самоусунулися від супроводження пацієнта”, - сказав Б.Михайлов.

На його думку, така ситуація не може тривати безкінечно, і насамперед це шкодить самій Ю.Тимошенко.

“Потрібно внести ясність. Або ми відновлюємо продуктивні контакти із зарубіжними колегами і продовжуємо терапевтичний супровід, абоЗавідувач відділом судинної патології головного мозку Інституту неврології, психіатрії і наркології Національної академії медичних наук України, член міжнародної медичної комісії Тамара Міщенко ми отримуємо ясну відповідь, що ми повинні всеціло перекласти на себе подальшу ситуацію лікування. Не може невизначена ситуація тривати до безкінечності”, - сказав Б.Михайлов.

Завідувач відділом судинної патології головного мозку Інституту неврології, психіатрії і наркології Національної академії медичних наук України, член міжнародної медичної комісії Тамара Міщенко зазначила, що план лікування Ю.Тимошенко, складений фахівцями берлінської клініки «Шаріте», «продовжується, але він практично завершений».

На прес-конференції члени ХНМТ розповсюдили своє звернення до ЗМІ та громадськості, у якому, зокрема, зазначається, що відсутність впродовж кількох місяців консультацій та медичних призначень з боку німецьких лікарів засвідчує те, що “формат професійних домовленостей щодо співпраці можна вважати вичерпаним”.

“Тривалий термін перебування пацієнтки у стаціонарі та безпрецедентна кількість медичних процедур - або неефективність призначень, або навмисне затягування лікування через політичні або інші мотиви. За таких обставин ми, як і раніше, прагнемо долучитися до лікування Ю.Тимошенко з тим, щоб дати відповідь суспільству, скільки ще триватиме це лікування”, - йдеться у зверненні українських медиків.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2012 року Ю.Тимошенко була госпіталізована з Качанівської виправної колонії до ЦКЛ «Укрзалізниці», з цього часу її процесом реабілітації керують фахівці берлінської клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс та Аннет Райсхауер, які періодично приїжджають у Харків, щоб провести обстеження пацієнтки та надати рекомендації щодо продовження її реабілітації.

Зокрема, А.Райсхауер відвідувала Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові 17 грудня 2012 року.

30 січня 2013 року захисник екс-прем’єра, народний депутат України Сергій Власенко повідомив, що Ю.Тимошенко незабаром відвідають німецькі лікарі.

"Наскільки мені відомо, лікарі «Шаріте» мають приїхати до неї найближчим часом", - сказав він.