Український митрополит передав Путіну Луцьке Євангеліє (фото)

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, унікальну книгу митрополит Нифонт сьогодні вручив для передачі Президенту РФ представнику бібліотеки Адміністрації Президента РФ Наталії Гавриленко в Російській державній бібліотеці.

«Волинська єпархія отримала в 2004 році частину коштів на фінансування спорудження кафедрального собору Всіх Святих у Луцьку. Дякую за надану фінансову допомогу й прошу на знак вдячності прийняти Луцьке Євангеліє», - йдеться в листі від імені митрополита Нифонта.

Ще два екземпляри книги передано в Російську державну бібліотеку.

Крім того, напередодні презентація Луцького Євангелія пройшла в духовних навчальних закладах Москви. За словами керівника прес-служби Волинської єпархії Валентина Марчука, надалі готується ознайомлення з унікальним виданням і європейської громадськості. Так, у березні заплановано захід в Італії (Флоренції, Римі, Барі, Венеції), а потім й інших країнах.

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Луцьке Євангеліє вважається однією з найдавніших богослужебних книг - воно майже на два століття старше Пересопницького Євангелія, на якому складає присягу Президент України. Воно належить до пам'яток галицько-волинської книгописної школи. Його унікальність – у колориті церковнослов’янської та української мови середини XIV ст., а також у оригінальності: сім заставок і майже 400 мальованих заголовних літер – ініціалів.

Оригінал Луцького Євангелія знаходиться в Російській державній бібліотеці.

Копія виготовлена на папері, що імітує пергамент, майстерно відтворено оправу. Сторінки передано в оригінальному вигляді, кольорі й без ретушування.

Презентація факсимільного видання Луцького Євангелія відбулася в Києві 21 жовтня 2011 року.