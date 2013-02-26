Держспоживінспекція: Тарифи в рекламі будуть тільки в гривні

В цілому було виявлено 28 фактів вказівки цін в рекламі в іноземній валюті, а не в гривні, як того вимагає законодавство.

«Держспоживінспекцією вже розглянуто десять справ за ознаками порушення законодавства про рекламу та застосовано штрафні санкції на суму близько 12 тис. грн. Розгляд інших справ ще триває», – зазначив фахівець.

За його словами, найбільші зловживання виникають при рекламуванні туристичних послуг, продажі автомобілів і об'єктів нерухомості – в цих сферах найчастіше ціни вказуються у валюті.

Що стосується видів рекламоносіїв, то в першу чергу, це інтернет-ресурси і зовнішня реклама. Найбільше порушень перевірка виявила у Дніпропетровській, Київській та Тернопільській областях.

Разом з тим, крім контролюючої роботи територіальні управління відомства здійснюють роз'яснювальну роботу, спрямовану на попередження таких порушень, оскільки невиконання законодавства про рекламу найчастіше пов'язане з незнанням громадянами юридичних норм. «Будь-яка вказівка ціни в іноземній валюті навіть поруч із зазначенням у гривні не допускається і є порушенням законодавства про рекламу», – зазначив Олег Кобельков.

Він пояснює, що контроль здійснюється як завдяки постійному моніторингу порушень, так і шляхом реагування на звернення фізичних та юридичних осіб.

Нагадаємо, що вимогу вказувати всі ціни виключно в національній валюті встановлено ст. 8 Закону України «Про рекламу», згідно з якою вказівка цін на товари і послуги в рекламі повинна бути виключно в гривні. Це зроблено для того, щоб не вводити в оману громадян, а також знизити рівень доларизації української економіки.