Міліція накрила on-line-порностудію

У Запоріжжі співробітники відділу боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності управління кримінального розшуку ГУМВС України в Запорізькій області виявили підпільну on-line-порностудію.

Як повідомили УНІАН у відділі із зв'язків з громадськістю ГУ МВС України в Запорізькій області, в порностудії «працювали» 10 мешканок Запорізької області, більшість - студентки місцевих вишів, які, використовуючи різні інтимні пристосування, створювали «картинку», яка за допомогою веб-камер транслювалася в он-лайн режимі на один з іноземних «вузькоспеціалізованих» сайтів.

Факт роботи on-line-порностудії було встановлено і задокументовано наприкінці минулого тижня.

Співробітники міліції провели обшук у приміщенні, звідки здійснювалася трансляція, і вилучили речові докази протиправної діяльності (системні блоки комп'ютерів, камери, інтимні пристосування). Також було проведено комплекс заходів, спрямованих на встановлення осіб, причетних до організації та функціонування on-line-порностудії.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР з кваліфікацією за ст. 301 Кримінального кодексу України (виготовлення і збут порнографії).

Ведеться досудове слідство.