МЗС не радить українцям їхати до Кенії

У зв’язку із загостренням загальної криміногенної та безпекової ситуації в Республіці Кенія, МЗС рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від відвідання цієї країни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, тим, хто вже перебуває на території Кенії, проявляти підвищену пильність і обережність та у період з 3 по 5 березня ц.р., не залишати домівок без серйозних причин.

У разі потрапляння у надзвичайну ситуацію, громадянам України слід звертатися до Посольства України в Найробі за номерами телефонів: +254205224545, +254203748922, +254734700899, або на цілодобову гарячу лінію МЗС: +38 044 238 1657.

Довідка УНІАН. 4 березня у Кенії відбудуться президентські та парламентські вибори.