У Хмельницькому горів склад сантехніки

Як повідомили кореспонденту УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління ДСНС у Хмельницькій області, унаслідок пожежі знищено та пошкоджено матеріальні цінності на площі 210 кв. м. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з виділенням їдкого чорного диму. Жертв та постраждалих немає.

Причина пожежі – коротке замикання електромережі.

До ліквідації пожежі залучались 44 рятувальники на 8 одиницях пожежної та спеціальної техніки.