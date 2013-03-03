У Хмельницькому горів склад сантехніки
10:12, 03 березня 2013Суспільство
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У Хмельницькому на вулиці Толбухіна, 9 (мікрорайон Дубове) виникла пожежа складського приміщення ТОВ «УВТК», де зберігались пластикові та гумові сантехнічні вироби.
У Хмельницькому горів склад сантехніки
Як повідомили кореспонденту УНІАН в оперативно-координаційному центрі територіального управління ДСНС у Хмельницькій області, унаслідок пожежі знищено та пошкоджено матеріальні цінності на площі 210 кв. м. Пожежа супроводжувалась сильним задимленням, з виділенням їдкого чорного диму. Жертв та постраждалих немає.
Причина пожежі – коротке замикання електромережі.
До ліквідації пожежі залучались 44 рятувальники на 8 одиницях пожежної та спеціальної техніки.
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