У лобовому зіткненні машин загинули троє людей, дитина госпіталізована

У Татарбунарському районі Одеської області 2 березня внаслідок ДТП 3 людини загинули й дитину госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, лобове зіткнення машин сталося о 19.40 біля села Спаське на автодорозі Одеса – Рені. Зіткнулися 2 легкових автомобіля, внаслідок чого троє дорослих загинули на місці пригоди, а дитина, 2008 року народження, отримала травми середнього ступеня тяжкості й госпіталізована до Татарбунарської центральної районної лікарні.

Під час зіткнення автомобілів сталося займання, яке ліквідували рятувальники. Тіла водіїв діставали з автомобілів за допомогою спецтехніки. Через аварію тривалий час був затор - рух на трасі перекрили співробітники ДАІ, весь автотранспорт слідував по сільській дорозі.

На місці пригоди працювала оперативна група Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області.