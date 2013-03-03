На завтра синоптики обіцяють сніг

Завтра, 4 березня, в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, пройде невеликий сніг. У південній частині, а вдень і на заході країни без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця.

Вітер переважатиме західний, північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині України, Донецькій, Луганській областях та на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, в Криму до 9° тепла. На решті території вночі 2-7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, у Карпатах вночі 5-10°, вдень 2-7° морозу.

У Києві та області очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Температура на Київщині вночі 2-7°, вдень 0-4° морозу. У Києві температура вночі 3-5°, вдень 1-3° морозу.