На Тернопільщині екс-голову РДА за хабарництво посадили на 9 років

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс минулого тижня районний суд.

Екс-голову РДА засуджено до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями строком на 3 роки, з конфіскацією 50% майна.

Співучасникам злочину призначено покарання 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією 50% майна.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2011 році керівник РДА вимагав та одержав від жителя Чернівців хабар у розмірі понад 280 тис. грн за вирішення питання про виділення земельної ділянки для ведення селянського господарства площею 1 га.

Кошти посадовець отримав за попередньою змовою з депутатом обласної ради, членом комісії облради з питань агропромислового комплексу та земельних відносин, а також з депутатом районної ради-членом комісії райради з питань використання земель, природних ресурсів, розвитку села та аграрної політики.