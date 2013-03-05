ЗМІ: Одяг для нового Папи Римського шиє українка

Одяг для нового Папи Римського шиє українка з Львівщини.

Як повідомляє Релігійно-інформаційна служба України, Галина Барщовська з м. Городок Львіської області є однією з найкращих кравчинь італійського швейного ательє у Римі. Саме тут готують нові сутани для майбутнього Папи Римського та кардиналів.

Співвласник ательє Лоренцо Гамарелі жодного разу не шкодував, що взяв на роботу українку, адже вона, за його словами, надзвичайно працьовита. За 12 робочих годин кравчиня зобов’язана пошити одну сутану і за це отримує платню майже тисячу євро на місяць. Для Рима це не багато, але повертатися в Україну жінка не планує.

Г.Барщовська шила одяг ще для Папи Івана Павла II, який мав спеціальні прохання до крою. А Бенедикт XVI, за її словами, ніколи не вимагав чогось особливого в одязі. “Для сутан і пальт понтифіка використовується вовняна тканина з шовковою підкладкою”, – каже майстриня.

В ательє вже готують три різні розміри папських сутан, на випадок, якщо понтифіком оберуть невеликого, середнього, чи більшого за розміром чоловіка.

За традицією, конклав не може розпочатися, якщо у Ватикані не буде трьох нових тунік.