У київського ресторатора Миколи Тищенка - проблеми з прокуратурою

Прокуратура Печерського району Києва відкрила кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва ресторанів “Сейф”, “Апрель”, “Рішельє”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Печерського району столиці, провадження відкрито за ч. 1 ст. 197-1 Кримінального кодексу України «Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво».

Досудове слідство у кримінальному провадженні доручено Печерському райуправлінню міліції.

Як повідомлялося, 17 лютого на кухні у столичному ресторані «Апрель» в центрі Києва вибухнув газовий балон. Під час вибуху постраждало 11 осіб.

За фактом вибуху Печерським райуправлінням міліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 271 КК України «Порушення вимог законодавства про охорону праці».

Досудове слідство триває.

Як відомо, усі три ресторани входять до мережі "Наша карта", президентом якої є Микола Тищенко.