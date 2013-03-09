В Одесі згорів трамвай (відео)
11:30, 09 березня 2013Суспільство
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В Одесі згорів трамвай, повідомили УНІАН в управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Займання трамвайного вагону на маршруті № 3 виникло наприкінці дня 8 березня.
«Кабіна вагону загорілася саме у той момент, коли він був на кінцевій зупинці – у районі між першою станцією Люстдорфської дороги і площею Толбухіна. Тому, на щастя, в салоні не було пасажирів», - зазначається у повідомленні.
Як пояснили у комунальному підприємстві «Одесаміськелектротранс», вагон відразу ж поставили на запасну колію і викликали рятувальників. Ніхто не постраждав. Оперативно прибули пожежники, які загасили вогонь, проте значна частина вагону вигоріла.
За попередніми даними, займання виникло унаслідок короткого замикання. Конкретні причини НП встановлюються.
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