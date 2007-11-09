На Житомирщині урочисто відібрали зразок землі для Говерли

На Житомирщині відбулася церемонія відбору зразка землі, яку відвезуть на Говерлу для встановлення пам’ятних символів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації, нагадавши, що 10-12 листопада в рамках робочої поїздки Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Івано-Франківської області відбудеться церемонія встановлення пам’ятних символів на г. Говерла, в т.ч. закладання зразків землі з усіх регіонів до підніжжя Монумента.

Церемонія відбору землі за участі голови Житомирської облдержадміністрації Юрія ЗАБЕЛИ відбулася у селі Вигів Коростенського району – на малій батьківщині відомого українського гетьмана Івана Виговського.

"Древня Іскоростенська земля, яка була свідком багатьох значимих історичних подій Поліського краю та України, гідна представляти Житомирщину на найвищій горі України – на місці, де невдовзі постане Монумент єдності та соборності українського народу", - сказав губернатор.

Він також повідомив, що акція з відбору зразків землі в ці дні відбувається в усіх регіонах України.

Зразок землі з батьківщини Івана Виговського передано голові обласної молодіжної громадської організації „Студентський магістрат” Віталію КИРИЛЮКУ, який представлятиме Житомирщину на церемонії встановлення національних символів на Говерлі.

Довідка УНІАН. Перша писемна згадка про село Вигів датується 1541 роком. Цей населений пункт заснований Овруцькими боярами Лучицями в місцевості Вигівщина, наданій їм королем Сигізмундом І. Від цієї назви Лучиці отримали нове родове прізвище Виговські. Одним з найвизначніших представників роду, уродженців села є гетьман України Іван Виговський (? – 1664).

Майбутній гетьман І.Виговський замолоду вчився в Київській академії, служив у коронному війську, обіймав посаду писаря в комісара Речі Посполитої при війську Запорозькому. Згодом був правою рукою гетьмана Богдана Хмельницького. А 5 вересня 1657 року його було обрано гетьманом України. Однак незалежницька політика Івана Виговського не влаштовувала московський царський уряд. Спираючись на місцевих „князьків” – військових посадовців Запорозького війська, незадоволених політикою гетьмана І.Виговського, московські агенти зробили свою чорну справу – розпалили ворожнечу в козацькій верхівці, й І.Виговський мусив добровільно скласти булаву. Відтак права його наступника (а ним став безпринципний Юрій Хмельницький) у складі Московської держави було обмежено. За опозиційну діяльність у подальшому І.Виговського було страчено.