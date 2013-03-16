З гіпермаркету «Ашан» евакуювали кілька тисяч відвідувачів і персонал

Як повідомила УНІАН помічник начальника ДСНС України в Запорізькій області Юлія Баришева, сьогодні у гіпермаркеті «Ашан» спрацювала пожежна сигналізація.

«До гіпермаркету негайно виїхали штаб пожежогасіння і 2 одиниці спецтехніки, до прибуття яких з гіпермаркету силами персоналу були евакуйовані відвідувачі, а також самі співробітники гіпермаркету», - повідомила Ю.Баришева.

За словами покупців, які перебували у момент події в гіпермаркеті, в терміновому порядку його приміщення залишили кілька тисяч чоловік.

Обстеживши приміщення гіпермаркету, співробітники ДСНС України в Запорізькій області вогнищ займання або задимлення не виявили.

«За попередніми даними, причиною «спрацьовування сигналізації» стала її технічна несправність, викликана, можливо, коротким замиканням», - повідомила Ю.Баришева.

Помічник начальника ДСНС у Запорізькій області також відзначила, що обстеження приміщень гіпермаркету зайняло близько години, після чого гіпермаркет відновив роботу в звичайному режимі.