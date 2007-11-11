Рідні жертв катастрофи російського Ту-154 відмовляться від претензій до України

Рідні загиблих у катастрофі російського літака Ту-154, який у жовтні 2001 року помилково був збитий зенітною ракетою сил ППО України, має намір відмовитись від матеріальних претензій до України.

Як повідомляє РІА «Новости», за словами керівника Фонду допомоги сім`ям загиблих пасажирів Бориса КАЛИНОВСЬКОГО, "якщо під час суду буде порушено питання про матеріальні претензії, ми готові зняти їх. У нас одне питання - хто винуватий і хто відповість за трагедію".

Як сказав Б.КАЛИНОВСЬКИЙ, 28 позовів від родичів загиблих пасажирів з числа громадян Росії до київського суду було подано ще п`ять років тому. У позовах родичі висловлювали вимоги про виплати компенсацій і про притягнення до відповідальності осіб, причетних до краху літака.

За словами Б.КАЛИНОВСЬКОГО, на адресу двох сімей, які проживають у Новосибірську і Казахстані, чиї родичі загинули в цій авіакатастрофі, прийшло повідомлення з Печерського районного суду Києва про те, що на 22 листопада призначено розгляд їх цивільних позовів.

Керівник Фонду допомоги сім`ям загиблих пасажирів також відзначив, що в 2005 році між Москвою і Києвом було укладено міжурядовий договір, у рамках якого Україна виплатила російським громадянам більш як 7,8 млн. доларів, і, таким чином, родичі одержали компенсації.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету встановила, що під час польоту на висоті 11 тисяч метрів лайнер збила зенітна ракета С-200, запущена під час навчань у Криму силами ППО України. Літак упав у Чорне море і затонув.

"З моменту авіакатастрофи минуло шість років, але досі ніхто фактично не поніс покарання", - сказав керівник Фонду допомоги сім`ям загиблих пасажирів, відзначивши, що родичі жертв не задоволені ходом розслідування кримінальної справи, яку веде Генпрокуратура України. "Ми чекаємо на рішення української Генпрокуратури, кому будуть пред`явлені звинувачення", - сказав Б.КАЛИНОВСЬКИЙ.

Літак Ту-154 авіакомпанії "Сибір", який виконував рейс «Тель-Авів – Новосибірськ», зазнав авіакатастрофи в жовтні 2001 року. Загинули всі 66 пасажирів і 12 членів екіпажу, які, перебували на його борту. Більша частина пасажирів були громадянами Росії і Ізраїлю.