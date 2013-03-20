В Ужгороді побили угорських туристів

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович.

За її словами, в прокуратуру м. Ужгорода надійшло звернення від Генерального консульства Угорщини в Ужгороді в якому йдеться, що 16 березня 2013 року в Ужгороді невідомі напали на угорських туристів.

В.Попович повідомила, що прокуратурою організована перевірка даного факту й вирішується питання про порушення кримінальної справи.

Сьогодні ж, 19 березня, голова Закарпатської ОДА Олександр Ледида також повідомив, що Генеральне консульство Угорщини в Ужгороді звернулося до керівництва області та міста з повідомленням про випадок і проханням про проведення перевірки у справі нападу на угорських туристів.

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За інформацією прес-центру Закарпатської ОДА, 16 березня 2013 року в Ужгороді невідомі напали на угорських туристів. Нападники ображали угорців та зривали з їхнього одягу кокарди – символ національного свята. «Серйозності інциденту надає й те, що серед потерпілих були діти», - уточнили у прес-центрі ОДА.

О.Ледида з цього приводу оприлюднив заяву, в якій ідеться про те, що будь-які міжнаціональні конфлікти в області неприпустимі.

«Будь-яке насилля не має виправдання, а тим більше, якщо воно скоєне через політичні амбіції і направлене проти представників нацменшин, та ще й дітей. Закарпаття – толерантний край, тут люди різних національностей віками живуть у мирі та злагоді. Маю надію, таких інцидентів, який стався в Ужгороді, більше не буде».

Також голова Закарпатської ОДА наголосив, що розділяє обурення угорської спільноти вищезгаданим випадком, та, в свою чергу, попросив прокуратуру взяти справу на контроль, забезпечити неупереджене розслідування та покарати винних.

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У низці угорських та закарпатських ЗМІ також з’явилася інформація про те, що угорських туристів побили представники ВО «Свобода». Водночас Закарпатська обласна організація Всеукраїнського об'єднання "Свобода" заявила, що поширена в ЗМІ інформація є провокацією та не відповідає дійсності.