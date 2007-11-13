Людський клон може з`явитися в найближчі рік-два

Реальність клонування людини у найближчій перспективі висуває перед об`єднаними націями вимогу накласти мораторій на клонування до вироблення міжнародної конвенції, вважає група експертів Університету ООН, що підготувала тематичну доповідь для лідерів держав.

"Реалії такі, що клон людини може з`явитися раніше, ніж світова спільнота встигне виробити законодавчі рамки. Ми вважаємо, що в нинішніх умовах треба ввести тимчасовий мораторій на всі наукові розробки, пов`язані з клонуванням людини", - сказала в інтерв`ю РІА Новости доктор Чамундісварі Куппусвамі (Dr. Chamundeeswari Kuppuоswamy), один з чотирьох авторів доповіді про ситуацію з клонуванням.

Університет ООН - це аналітичний і експертний центр, що залучає для своїх проектів учених зы світовим ім`ям.

Документ, вироблений для лідерів націй, було оприлюднено якраз того дня, коли стало відомо про те, що група американських учених вперше змогла створити десятки життєздатних клонованих ембріонів з тканин дорослого примату - 10-річного самця макака-резус. Новий метод обіцяє підвищити ефективність перетворення людських яйцеклітин на клоновані ембріони, хоча на шляху клонування людини існують не тільки технічні, але і етичні перешкоди.

Учені ООН посилаються на прогнози американських і італійських генетиків, які очікують, що клон людини може бути відтворений вже в найближчі рік-два.

"Ми закликаємо держави повернутися до проблеми законодавчих рамок клонування, які повинні бути прийняті під егідою ООН. Націям належить зробити вибір між повною забороною на розробки, що стосуються клонування людини, або обмежити сферу терапевтичним клонуванням-відтворенням окремих органів людини. Інакше нам доведеться скоро приймати конвенцію про захист прав клонів", - сказала Куппусвамі.

Учені вважають, що у разі законодавчої бездіяльності лабораторії найбільш науково розвинених країн почнуть експерименти з клонування в світі, що розвивається, де слабкі інститути державної влади і суспільного контролю.

За словами Куппусвамі, в ООН немає єдності з приводу заборони клонування і всіх пов`язаних з цим наукових робіт. Навіть використання ембріона в терапевтичних цілях викликає неприйняття у багатьох етносів і груп, оскільки людський ембріон і людська клітина вже самі по собі є носіями життя.

Ватикан вже виступив проти "експерименту над людиною" на рівні клітини.

У стінах ООН намагалися розробити проект міжнародної конвенції про заборону клонування, ініціаторами якої були Франція і Німеччина, проте полярний розкол виявився ще на рівні її обговорення в правовому комітеті.

У 2005 році була насилу була прийнята Декларація ООН з Клонування Людини, на підтримку якої проголосували 85 держав з 192. Позиція Росії з питання клонування залишилася нез’ясованою - делегація не брала участі в голосуванні. 50 держав ввели на національному рівні заборону на клонування людини, продукуваняя ж клонів не регламентоване ні в одній країні.

У Канаді, наприклад, спроба штучної репродукції людини буде покарана тюремним ув’язненням на строк до десяти років і штрафом до напівмільйона канадських доларів. Швеція і Швейцарія заборонили клонування. Таку ж міру ввів спочатку і Китай, проте потім дозволив дослідження з терапевтичного клонування. Франція як виняток дозволила дослідження на рівні клітин ембріона.

"Якщо нації можуть прийти до компромісу з приводу повної заборони на клонування людини, то питання чисто наукових досліджень залишається вельми спірним і суперечливим", - сказала Куппусвамі.

Багато країн відстоюють право на свободу наукових розробок з клонування, посилаючись на те, що вони проводяться на користь людства, оскільки в перспективі дозволять позбавити людей від багатьох генетичних захворювань, налагодити індустрію трансплантантів, тоді як сотні тисяч людей в світі страждають від ліміту донорських органів.

"Я вважаю, що найреальніша відповідь новому виклику - тимчасовий мораторій на всі види робіт з клонування людини до ухвалення регулюючих правових норм на міжнародному рівні. Співтовариство націй поки не встигло виробити свою етичну платформу, дуже швидко опинившись перед реальністю лабораторного відтворення людини", - вважає автор доповіді.

Перший в світі клон-овечка на ім`я Доллі з`явився в 1996 році, вона прожила всього шість років, удвічі менше від звичайної вівці. У неї розвинувся артрит і хвороба легенів, властиві тільки старій тварині. Учені зробили невтішне припущення, що природу обдурити не вдалося, і генетичний вік Доллі при народженні вже був рівний віку шестирічного донора.