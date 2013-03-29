У Горлівці зірвали сесію міськради

Як повідомили УНІАН у прес-службі Горлівської міськради, чергова сесія міської ради, засідання якої було заплановане на сьогодні, 29 березня, не відбулася, оскільки в залі реєструвалося всього 27 осіб, у той час, як для кворуму необхідна присутність мінімум 39 депутатів.

Перший раз сесія Горлівської міськради була зірвана 22 лютого, тоді на засідання прийшли 30 осіб.

У міськраді підкреслили, що на розгляд цієї сесії було винесено питання виділення фінансування на проведення виборів, оплату енергоносіїв, не виділення коштів на які загрожує їх відключенням і штрафними санкціями для й так складного бюджету.

Також у ході сесії планувався перерозподіл коштів на охорону здоров'я, ремонт доріг, зокрема просування питання суміжних доріг.

Є також інформація, що на сьогоднішній сесії кілька депутатів планували повторити спробу зняття заступника міського голови Вадима Ісакова, що відповідає за питання експлуатації та ремонту житлового фонду, облік, приватизацію і розподіл житла.

Як зазначає депутат від Партії регіонів Олег Губанов, можливо, не з'явившись на чергову сесію, колеги не хочуть брати участь у деструктиві, який вноситься до роботи міськради. За його словами, у сфері ЖКГ, як і в багатьох інших містах, у Горловці є проблеми, над якими потрібна системна робота, яка сьогодні почата і ведеться.

О.Губанов також припустив, що неявка депутатів пов'язана з тим, що їм «нав'язано підписання нового Положення про фракцію Партії регіонів у міськраді, згідно з яким депутати зобов'язані голосувати виключно так, як вкаже голова міської партійної організації або рада, інакше депутатам загрожує виключення з партії».

Мер Горлівки Євгеній Клеп вийшов з пропозицією оголосити перерву і зібрати сесію через 2 години, оскільки "необхідно прийняти хоч найважливіші питання, від яких залежить нормальне життєзабезпечення міста".

Проте, депутати міськради зазначили, що сьогодні має відбутися міська конференція Партії регіонів, тому депутати не зможуть зібратися знову.

Довідка УНІАН. У Горлівській міськраді налічується 76 депутатів, з них: 62 члени Партії регіонів, 4 - КПУ, 2 – ВО «Батьківщина», 1 - партія «Єдиний Центр», 1 - Європейська партія України і 6 депутатів - безпартійні.