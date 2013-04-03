В Україні за 5 років на попередження паводків витрачено 1,5 мільярда

Про це на брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

За його словами, це дозволило скоротити середньорічний збиток від паводків більш ніж у 5 разів. Так, збиток від паводків у Карпатах з 1998 по 2008 рік перевищував 10 млрд грн, до 2010 року його вдалося зменшити до 170 млн грн.

З 2010 року, розповів віце-прем'єр, були побудовані протипаводкові ємності у верхів'ї річки Дністер. «Це дозволить акумулювати більше 100 млн кубічних метрів води і мінімізувати наслідки танення снігу нижче за течією – у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. До 2008 року цього не можливо було зробити. В результаті збиток обчислювався мільярдами гривень», – зазначив Олександр Вілкул.

Між тим, заступник голови уряду підкреслив, що в нинішньому році випала рекордна за сто років кількість снігу, і, зокрема, для Карпат це велика проблема. «За останні двадцять п'ять років клімат в Україні зазнав серйозних змін. У середньому на 2 градуси збільшилася середньорічна температура в більшій частині країни – насамперед у центральній і північній частині. Кількість стихійних метеорологічних явищ із середини 80-х збільшилася практично вдвічі. А в літній період істотно збільшилася кількість екстремальних опадів у західних, центральних та південних регіонах», – повідав віце-прем'єр міністр.

«Все це відбувається на тлі істотного збільшення температури повітря, а значить підвищення ймовірності лісових пожеж та зменшення кількості вологи на полях. При цьому статистика говорить, що одночасно стихією можуть бути охоплені до 10-12 областей. Ще 25 років тому такого не спостерігалося», – підкреслив Олександр Вілкул.

Вілкул заявив, що уряд готується до нових викликів. «Для цього будуть модернізовані плани реагування та координації сил. Дії повинні носити превентивний, упереджувальний характер. Необхідні електронні системи прогнозу і контролю, а також використання сучасного обладнання».

Як приклад віце-прем'єр навів систему контролю «Тиса». «Встановлено 47 датчиків (44 в Україні і 3 в Угорщині), які кожні 5 хвилин надають інформацію про рівень води в річці. Такі системи будуть поширені на територію всієї України», – запевнив Олександр Вілкул.

Він також наголосив на необхідності посилення технічних можливостей Гідрометеоцентру і заявив, що Уряд реалізує це завдання.

«Повинні бути зроблені всі необхідні дії для забезпечення безпеки життя людей і зниження шкоди для економіки», – резюмував віце-прем'єр-міністр.