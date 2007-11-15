Польські та українські літератори влаштують дебати «Феномен міста – феноменальні міста»

З нагоди Днів Варшави у Києві відбудуться Літературні дебати «Феномен міста – феноменальні міста» за участю польських та українських літераторів (16 листопада о 16.00-20.00 год. у приміщенні НаУКМА, Дослідницька бібліотека, Староакадемічий корпус, вул. Сковороди, 2).

Польща: Кінґа Дунін, Боґдан Задура, Адам Поморський

Україна: Андрій Бондар, Сергій Жадан, Тарас Прохасько

Модератори: Сашко Бойченко і Оля Гнатюк.

Під час проведення дебатів буде можливість ознайомитися з найновішими виданнями польських авторів.

Вхід вільний.