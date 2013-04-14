Губернатор просить Азарова й міністра оборони врятувати Лесівський замок

Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб звернувся з проханням до прем’єр-міністра України Миколи Азарова та міністра оборони Павла Лебедєва врятувати перлину архітектури - унікальний ландшафтно-архітектурний комплекс «Садиба Даховських», що розташований на Черкащині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, до голови Черкаської ОДА звернулася громада Монастирищенського району області з проханням врятувати «Садибу Даховських».

Леськівський замок - так називають жителі села Леськове Монастирищенського району дивовижну садиба магнатів Даховських, вік якої близько 150 років. Це - єдина унікальна пам’ятка архітектурного мистецтва на Черкащині, що збереглася до нашого часу.

За словами сільського голови села Леськове Анатолія Гаврилюка, зараз замок знаходиться у власності Міністерства оборони. Звідти все майно вивезли, але залишилися результати варварського господарювання. Зберігаючи зовні благородні обриси, замок руйнується зсередини.

«З 1992 року територія належить Маньківській військовій частині. Сьогодні замок порожній. Іржа точить металеві перекриття підвалів, протікає бак для води, поглиблюються тріщини. Підвищена вологість та пари медикаментів, які зберігалися в приміщенні, призвели до руйнування штукатурки стін і стелі замку, руйнується також фасад. Кругла вежа дала загрозливу тріщину. У занедбаному стані й парк», - йдеться у повідомленні.

Шлях до порятунку архітектурної перлини жителі Монастирищини вбачають у тому, щоб передати замок у власність територіальної громади Леськівської сільради. Натомість це дасть можливість не лише зберегти пам'ятку, а й відродити туристичний об’єкт шляхом залучення інвестицій, зазначили в ОДА.

Наразі історичну пам’ятку орендує ТОВ «Торгово-промислова компанія «Регіон», вона закрита для стороннього доступу.

Довідка УНІАН. Ландшафтно-архітектурний комплекс «Садиба Даховських» розташований у селі Леськове Монастирищенського району Черкаської області.

Село Леськове відоме з ХVІІ ст. У 1890-х роках його купив польський магнат Маріан Даховський. Чотири покоління творили в селі розкішний маєток, який не втратив цінності й у наші дні. Тут його нащадки збудували замок з круглими, чотирикутними й шестикутними зубчастими вежами. На першому й третьому поверхах було по 8 великих залів для ігор, балів, прийому гостей. На 2-ому - 9 залів та ванна. Східний вхід був парадним. Перед ним стояли бетонні вази для квітів, а поруч - будиночок для прислуги.

Під час революції та війни Тадеуш емігрував за кордон. Але замок не був зруйнований. Із поваги до господаря селяни вберегли його від знищення. До 1934 року замок було закрито. Згодом його використовували як будинок відпочинку, дитячий табір, госпіталь, туберкульозний диспансер, санаторій для військових.

Леськівський замок занесений до списку пам’яток історії та культури обласного значення. Влада неодноразово порушувала питання про відновлення унікального архітектурно-ландшафтного комплексу та включення його до обласної програми «Золота підкова Черкащини».