Восени в Києві пожвавішає торгівля житлом

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент Асоціації фахівців із нерухомості України (АФНУ) Сергій Злидень на прес-конференції у вівторок.

«Ми припускаємо, що восени відбудеться сплеск ділової активності й кількість угод почне збільшуватися практично в усіх сегментах, але в першу чергу – на вторинному ринку. Проте ціна квадратного метра залишиться такою ж, як і зараз», – сказав він.

Керівник комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики і МЛС Едуард Бразас зазначив, що вартість житла стабілізувалася як на вторинному, так і на первинному ринку.

«Покупці не можуть, продавці не хочуть. І ця хитка рівновага дозволяє цінам стояти на місці. На вторинну нерухомість ціни не змінюються впродовж останнього року загалом по Україні... На первинну нерухомість ціни в принципі теж стабільні», - сказав Е.Бразас.

Він додав, що в Києві на первинному ринку житла з'являється достатньо багато пропозицій за ціною 1 тис. дол./кв. м, що достатньо актуально, «оскільки навіть підвищення вартості на 100-200 дол. Має суттєвий вплив на покупців, і вони перестають купувати».

«Насправді сьогодні покупець дуже чутливий до ціни, буквально трохи (підвищують – УНІАН) – і його не заманиш ніякими калачами», – уточнив керівник комітету АФНУ.

За даними Е.Бразаса, в першому кварталі відбулося певне зниження ціни на заміське житло й будинки в межах міста. Таке житло менш ліквідне й цікаве для покупця, його розглядають як другу нерухомість.

«Найдешевші пропозиції цього сегменту в якийсь момент ставали альтернативою міському житлу, але гідної альтернативи так і не з'явилося», – констатував він.

Е.Бразас зазначив, що такі чинники, як нові правила реєстрації прав на нерухомість, введення податку на нерухомість, заплановане обмеження готівкових розрахунків, нові спроби Кабміну зарегулювати ринок оцінки нерухомості для оподаткування, кіпрська криза «перебити глобальну економічну проблему в нашій країні не можуть і на ринок із точки зору активізації практично не впливають».

«Без зміни ситуації як із доходами громадян взагалі, так і з іпотечним кредитуванням зокрема нічого у нас на ринку не відбудеться. Оскільки ні в першому, ні в другому питанні приводу для оптимізму не намічається, то, відповідно, й найближчим часом на ринку нерухомості, скоріш за все, все відбуватиметься в такій же динаміці», - вважає Е.Бразас.

На думку президента АФНУ, стабільність цін на нерухомість свідчить про те, що «ми проходимо нормальну стадію економічної кризи - стабілізації, депресії, але за нею в будь-якому випадку відбувається зростання».

С.Злидень зазначив, що сьогодні ринок нерухомості перебуває в збалансованому стані й чітко відповідає як політичному, так і економічному стану країни. «Ринок нерухомості був перегрітий у 2008 році лише тому, що великі кошти, які раптом з'явилися в країні, крім фінансового ринку в першу чергу поширилися на ринку нерухомості», – пояснив він.

За даними АФНУ, в Києві середня вартість житла на вторинному ринку становить 1800 дол./кв. м, в Одесі - 1200 дол./кв. м, у Львові - 1150 дол./кв. м, у Дніпропетровську - 850 дол./кв. м, у Харкові - 800 дол./кв. м.