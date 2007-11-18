На шахту імені Засядько прибув Янукович

На шахту імені О.Ф. Засядька в Донецьку прибув прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

Як передає кореспондент УНІАН, він вестиме на шахті засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Ознайомиться з ходом рятувальних робіт і наданням допомоги потерпілим та їхнім сім`ям.

Пізніше прем`єр вийде до представників ЗМІ.