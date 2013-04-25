Опозиції довелося терміново змінювати дислокацію акції в Черкасах

У Черкасах загальнонаціональна акція протесту «Вставай, Україно!» сьогодні, 25 квітня, проходитиме не на Соборній площі Черкас, як планувалося кілька тижнів тому, а на Театральній площі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі обласної організації «Фронт змін», сьогодні зранку Соборна площа по всьому периметру оточена наметами Партії регіонів, змонтовано сцену для концерту. Тут терміново о 17.00, в той самий час, на який планувався збір учасників маршу "Вставай, Україно!", організовується концерт.

Згідно з поширеним сьогодні повідомленням офіційного сайту Черкаської облдержадміністрації, на Соборній площі з 16 до 17 години найкращі виконавці, відібрані за підсумками конкурсів у рамках обласного фестивалю народної творчості «Мистецька весна – 2013», присвяченого 60-річчю утворення Черкаської області, представлять своє мистецтво для жителів Черкас. «Для обміну досвідом та підвищення рівня виконавської майстерності співців-аматорів у концертну програму включено виступи професійних творчих колективів та солістів області. Поміж них – тріо «Барви» (об’єднання художніх колективів), соліст обласної філармонії Віталій Дука, заслужений працівник культури України Дмитро Вовк», повідомляє сайт Черкаської ОДА.

Як розповідають представники опозиції, їм повідомили, що вчора в школи Черкас надходили дзвінки від обласного керівництва з вимогою забезпечити виступи учнівських та студентських творчих колективів на концерті.

Як зауважила голова обласної організації "Фронт змін" Наталія Старикова, влада прикривається дітьми у своєму бажанні зашкодити опозиційним силам у проведенні заходу. Маніпулювати дітьми у брудних політичний іграх – це верх цинізму.

Тож сьогодні марш "Вставай, Україно!" в Черкасах, як і заплановано, розпочнеться о 17.00 від площі Дружби Народів. Проте марш рушить не до Соборної, а до Театральної площі, де й відбудеться мітинг. На театральній площі сьогодні терміново відбувався монтаж сцени та наметів опозиційних партій.