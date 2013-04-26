Cтавицький: Україна буде нарощувати виробництво урану

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, про це 26 квітня в рамках поїздки в Кіровоградську область на Новокостянтинівську шахту державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» повідомив міністр Едуард Ставицький.

«На сьогодні опрацьовуються можливості й необхідні рішення для забезпечення вже найближчим часом збільшення виробництва урану», - сказав він.

Перебуваючи на шахті, Е.Ставицький зазначив, що Новокостянтинівське родовище уранових руд - це базова складова уранової промисловості України.

Також міністр підкреслив, що освоєння Новокостянтинівського родовища дозволить поетапно збільшити випуск продукції до рівня потреби України в природному урані й створити базу для подальшого розвитку урановидобувної промисловості країни.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України затвердив проект будівництва підприємства на базі Новокостянтинівського родовища уранових руд загальною кошторисною вартістю 6,518 млрд грн. Потужність підприємства з виробництва руди становитиме 1,5 млн тонн на рік, із переробки руди – 0,5 млн тонн на рік.

На початку липня 2011 року Східний гірничо-збагачувальний комбінат заявив про намір залучити в розвиток Новокостянтинівської уранової шахти (Маловисківський район, Кіровоградська обл.) 6,5 млрд грн кредитних ресурсів державних банків.

Заставою за цими позиками виступатиме продукція, отримана в результаті дослідно-промислового відпрацювання.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.) – єдине в Україні й найбільше в Європі підприємство з видобутку й переробки уранової руди.

СхідГЗК випускає 3,3% світового виробництва урану (дані МАГАТЕ).

У 2013 році Східний гірничо-збагачувальний комбінат має намір збільшити виробництво концентрату природного урану на 10% - до 980 тонн порівняно з 2011 роком.

Україна до 2014 року планує збільшити виробництво концентрату урану (U3O8) в 2,3 раза порівняно з 2008 роком – до 1,88 тис. тонн. Наразі потреба українських АЕС у концентраті урану становить 2 480 тонн і задовольняється на 32%.