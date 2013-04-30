Великодній кошик цього року подорожчав на 10%

Вартість великоднього кошика цього року зросла у ціні, щонайменше, на 10%. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

По-перше, необхідно придбати кошик. Плетені кошики є на різні смаки і гаманці. Можна купити за 60 грн. Також зараз з'явилася нова тенденція - до кошиків пропонують і прикраси.

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Вибір пасок вже величезний, а до свят асортимент повинен збільшитися.

Хоча зараз ще пост, але яйця вже підскочили в ціні, і коштують по гривні за штуку. Домашні - по півтори.

М'ясо і домашню ковбасу мережі супермаркетів пропонують у межах 50 грн за кілограм. Але в останні дні ціна збільшиться.

Сталих правил, що саме класти у кошик для освячення, немає. Паска, крашанки, м'ясо і вино - для цього є всі біблейські підстави. Все решта, говорять церковники, - згідно з регіональними звичаями. Але нести потрібно небагато, щоб освячені продукти не псувалися.

Ціни на овочі і фрукти, ймовірно, через пост, теж подорожчали.

Разом з тим, вино радять купувати напередодні свята. Щоб більше продати, магазини вдаються до різних цінових акцій, а деякі виробники взагалі пропонують вже освячене вино.

Цього року продають лушпиння лука для фарбування яєць. Ціна коливається від 1 до 3 грн. І хоча натуральний фарбник знову в моді, купувати його не поспішають. Та й взагалі, особливого передсвяткового ажіотажу поки що немає, зазначається у сюжеті.

В результаті, вибираючи продукти за середніми цінами і купуючи всього по мінімуму, ТСН підрахувала, що великодній обід для родини обійдеться, приблизно, в 400 грн. Великодній кошик подорожчав, в основному, через саму паску, а також через вино.