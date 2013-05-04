Біля церков на Великдень чергуватимуть 30 тисяч міліціонерів
16:21, 04 травня 2013Суспільство
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В Україні під час Великодня правопорядок біля культових споруд забезпечуватимуть близько 28,6 тис. працівників міліції та понад 600 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.
У Києві охороняти порядок біля церков будуть 1,4 тисячі працівників міліції / Фото: podrobnosti.ua
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ніч з 4 на 5 травня великодні служби правитимуть у понад 15,4 тис. церквах в усіх регіонах країни.
Особлива увага приділятиметься посиленню правопорядку навколо 173 культових споруд, які перебувають у почерговому користуванні. Такі церкви знаходяться у Криму, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській областях.
У Києві поблизу 125 культових споруд охорону громадського порядку забезпечуватимуть 1,4 тисяч правоохоронців.
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