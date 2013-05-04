Біля церков на Великдень чергуватимуть 30 тисяч міліціонерів

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у ніч з 4 на 5 травня великодні служби правитимуть у понад 15,4 тис. церквах в усіх регіонах країни.

Особлива увага приділятиметься посиленню правопорядку навколо 173 культових споруд, які перебувають у почерговому користуванні. Такі церкви знаходяться у Криму, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській областях.

У Києві поблизу 125 культових споруд охорону громадського порядку забезпечуватимуть 1,4 тисяч правоохоронців.