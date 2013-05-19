Завтра журналісти прийдуть пікетувати МВС

У понеділок, 20 травня, об 11.00 Незалежна медіа-профспілка і Національна спілка журналістів закликають журналістів прийти під Міністерство внутрішніх справ України (Київ, вул. Богомольця,10) на акцію протесту проти відмови розслідувати побиття журналістів.

Про це повідомляє НМПУ.

Головне гасло: «Міністре, розслідуй або йди геть!».

У повідомленні зазначається, що побиття 18 травня кореспондентки «5 каналу» Ольги Сніцарчук і кореспондента газети «Коммерсантъ» Влада Соделя далеко не перші в цілому ряду подібних злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня біля будівлі Головного управління МВС у Києві на вулиці Володимирській у Києві невідомі молодики спортивної статури побили журналістку «5 каналу» Ольгу Сніцарчук та фотографа Влада Соделя.

За словами Соделя, він і Сніцарчук знімали побиття молодиками «свободівців».

«На нас напали близько 10 людей в спортивних костюмах. Ми знімали, як вони били «свободівців», і їм це категорично не сподобалося», - розповів фотограф.

Содель повідомив, що чоловіки побили їх до крові, зокрема в Сніцарчук розбита губа та побиті руки, телефон також розбитий. Сам Содель, який намагався її захистити, також отримав легкі ушкодження.

Він залишився на місці події оформлювати протокол про злочин, в той час як Сніцарчук забрали до лікарні швидкої допомоги для зняття побоїв.

Содель зазначив, що міліція не втручалася в інцидент, хоча журналісти неодноразово просили правоохоронців захистити їх.

18 травня НМПУ та НСЖУ розповсюдили заяву, що міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко або повинен примусити своїх підлеглих виконувати свої обов’язки, або піти у відставку.

Журналістські організації наголошували, що побиття Сніцарчук і Соделя відбувалося під час виконання журналістами своїх професійних обов’язків «на очах у міліції, яка не втрутилася в інцидент, тому складається враження, що люди в міліцейських погонах свідомо дали можливість правопорушникам бити журналістів».

«Цей факт підтверджується тим, що зображення нападників, яке є в журналістів, але воно не зацікавило міліціонерів і для затримання правопорушників не вжито належних заходів», зазначається у заяві.

НСЖУ і НМПУ відзначали, що подібна «обурлива практика стає традиційною на території України».

На думку журналістських організацій, правоохоронці продовжують уперто відмовлятися відкривати кримінальне провадження щодо тих, хто нападає на журналістів. А якщо провадження відкривається, то справу швидко закривають під надуманим приводом.

Увечері 18 травня заступник міністра - керівник апарату Сергій Лекарь під час зустрічі з народними депутатами України – Андрієм Шевченком, Олесем Донієм та Андрієм Іллєнком заявив, що розслідування побиття журналістки «5 каналу» перебуває на особистому контролі міністра внутрішніх справ України Захарченка.

«Розслідування злочинів, вчинених проти журналістів, перебуває на особливому контролі в МВС. А що стосується можливої бездіяльності працівників міліції під час цього конфлікту, ми обов’язково проведемо за цим фактом ретельну перевірку», - наголосив заступник міністра.

Лекарь повідомив присутніх, що відповідна заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження.