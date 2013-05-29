У Луганську відкрили пам'ятний знак тюремникам

У Луганську сьогодні, 29 травня, урочисто відкрили пам'ятний знак, присвячений співробітникам пенітенціарної служби Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятний знак встановлено біля Управління ДПтС України в Луганській області. Він має форму двох арок із Знаком ДПтС України в центрі. Висота знаку - 4 метри, ширина - 1,7 метра. На плиті напис: "Співробітникам пенітенціарної служби Луганщини присвячується". Знак встановлено за ініціативи профспілок, кошти на його будівництво жертвували співробітники і спонсори.

Як наголосив, відкриваючи знак, начальник Державної пенітенціарної служби України (ДПтСУ) Олександр Лісицков, пам'ятний знак у Луганську – перший пам'ятник співробітникам ДПтС в Україні.

«У пенітенціарній системі України працюють близько 50 тисяч співробітників. Незважаючи на важке фізичне і психологічне навантаження, наші співробітники гідно виконують свою роботу. Зародження такої традиції (установка пам'ятних знаків) сприятиме підвищенню іміджу працівників пенітенціарної служби», - заявив керівник відомства.

Він також підкреслив, що Луганське управління ДПтС є одним із найкращих в Україні - має позитивний досвід у поліпшенні умов утримання в’язнів і модернізації виробництва.

Заступник губернатора Луганської області Едуард Лозовський під час урочистостей заявив: «Ми одна з небагатьох територій, де так гідно оцінюють нелегку працю працівників пенітенціарної служби».

Він підкреслив, що великий розвиток у Луганській області одержали промислові установи Пенітенціарної служби: продукція, яка там виготовляється, вже активно продається в магазинах області за доступними цінами. за словами Лозовського, в області працює ряд програм, зокрема, програма внутріобласної кооперації, в якій активно задіяні промислові установи Луганського управління ДПтС України.

Під час відкриття пам'ятного знаку грамотами і цінними подарунками були нагороджені ветерани служби.

Довідка УНІАН. На території Луганської області розташовано 10 виправних установ для утримання чоловіків, 2 виправні колонії для жінок, 2 виправних центри, 2 слідчих ізолятори і 32 підрозділи кримінально-виконавчої інспекції. В управлінні діє Міжрегіональний підрозділ спеціального призначення. У кримінально-виконавчій службі області працюють понад 4 тисячі осіб.

28-29 травня в Луганську проходить Всеукраїнська колегія ДПтС, на якій присутні представники всіх областей України.