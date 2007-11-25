На шахті в Луганській області стався обвал

На шахті "Абріс" в Луганській області стався обвал. Під завал потрапили троє гірників .

Як повідомили УНІАН в Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, об 11 год. 38 хв. 25 листопада на шахті ПП "Абріс" в м. Антрацит стався обвал гірських порід, під який потрапили троє гірників. Зв`язку з ними поки що немає.

На шахту направлені відділення гірничорятувальників.