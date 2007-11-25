Судовий виконавець потрапить під суд

15:44, 25 листопада 2007
Суспільство
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Ведеться слідство

У Вінницькій області працівниками підрозділу з боротьби з організованою злочинністю УМВС у Вінницькій області викрито співробітника виконавчої служби Козятинського району, який всупереч рішення суду, виніс постанову про зняття арешту на майно боржника.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України.

Згідно з повідомленням, працівники УБОЗу встановили, що підозрюваний у серпні цього року, зловживаючи службовим становищем, усупереч судовій постанові щодо стягнення боргу з приватного підприємця на користь місцевого жителя, виніс постанову про зняття арешту з майна боржника.

Унаслідок цього місцевому жителю завдано збитків на суму понад 400 тис. гривень.

Козятинською міжрайонною прокуратурою у Вінницькій області за даними фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Ведеться слідство.

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