Ющенко відбув з робочою поїздкою на курорт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Івано-Франківської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, у понеділок, 26 листопада, В.ЮЩЕНКО планує відвідає туристичний комплекс «Буковель», де ознайомиться з його інфраструктурою.

Як повідомляв УНІАН, голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Микола ПАЛІЙЧУК називає візитівкою регіону курорт “Буковель”. За його словами, цього року курорт сподівається прийняти понад 600 тис. туристів з України, Росії, Білорусі, а також країн Євросоюзу.

“Напередодні зимового туристичного сезону на курорті працюватимуть 14 підйомників та 50 кілометрів лижних трас, щодня “Буковель” готовий приймати 12-13 тисяч туристів”, - повідомив днями генеральний директор туристичного комплексу “Буковель” Олександр ШЕВЧЕНКО.

Він зазначива, що повноцінна робота курорту розпочалася з 20 листопада, оскільки цього року значно раніше випав сніг.