Справу про смерть дитини в санаторії перекваліфікували на перевищення повноважень

Як зазначається на сайті прокуратури Криму, їм інкримінується перевищення повноважень (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України), адже вони не мали права приймати дітей за відсутності місць та розселяти у корпусі, експлуатацію якого заборонено.

За вчинення цих дій затримано заступників головного лікаря з економічних питань та з охорони праці санаторію. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

31 травня прокуратура Криму повідомляла, що за фактом трагедії у дитячому санаторії розпочато кримінальне провадження, за яким правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України (службова недбалість, допущена посадовими особами оздоровчого закладу, що спричинила тяжкі наслідки).

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«За матеріалами, якими наразі володіє слідство, санаторний корпус № 6 не мав функціонувати через аварійний стан. Чому в ньому було поселено дітей та які заходи вживалися контролюючими органами – СЕС та Держгірпромнаглядом до усунення порушень експлуатації будівель - з’ясовує прокуратура», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, трагедія сталася увечері 30 травня. У санаторії «Юність» в Сімеїзі частина балкону на 3-му поверсі обвалилася, коли на нього вийшли троє дітей. 10-річна дівчинка загинула, 11-річна перебуває в лікарні з травмами.

Спальний корпус санаторію, де обвалився балкон, побудовано в 1906 році.

Санаторій був у «чорному» списку Міністерства курортів і туризму Криму, оздоровниця перебуває в аварійному стані, профільне відомство не рекомендувало туристам відвідувати її.

«Юність» підпорядковується Міністерству охорони здоров'я України. Влада Криму 2 роки поспіль просила МОЗ України передати санаторій у підпорядкування Радміну АРК, але медики відповіли відмовою.