Лавринович придумав, як втілити ідею Ющенка

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ підтримує ініціативу Президента України Віктора ЮЩЕНКО ввести кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сьогодні журналістам у Києві.

«Моя особиста позиція полягає в тому, що це має бути, і це потрібно зробити так, щоб це акцептувалося з громадянами», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

На його думку, введення кримінальної відповідальності за заперечення Голодомору має здійснюватися планомірно. «Це потрібно зробити так, щоб люди самі стали співучасниками цього процесу. І фінальне рішення, яке буде прийнято в парламенті, має бути логічним і не викликати опору людей в такій дуже важливій, чутливій, загальнонаціональній темі, яка є трагічною», - додав він.

Міністр юстиції підкреслив, що тема Голодомору є питанням української єдності. «І це ні в якому випадку не може бути темою для протистояння», - зазначив О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада 2006 року Верховна Рада України V скликання прийняла закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКО з урахуванням поправок, запропонованих головою ВР Олександром МОРОЗОМ.

В.ЮЩЕНКО в своєму законопроекті пропонував визначити, що Голодомор 1932-1933 років в Україні є геноцидом української нації. Водночас за пропозицією О.МОРОЗА слово нація було замінене на слово народ.

Також за пропозицією О.МОРОЗА з президентського законопроекту була виключена норма, яка передбачала адміністративну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні.

23 березня 2007 року Президент подав у Верховну Раду законопроект про внесення змін в Кримінальний кодекс України, в якому пропонував встановити кримінальну відповідальність за публічне заперечення Голодомору 1932-33 років в Україні і Голокосту.

Законопроектом передбачено покарання за таке заперечення у вигляді штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян або двох років ув’язнення. За ці дії, здійснені службовцем або повторно, передбачено чотири роки в`язниці.

23 жовтня В.ЮЩЕНКО заявив, що запропонує парламенту VI скликання встановити кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору і Голокосту.