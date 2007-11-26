Касир Приватбанку перехитрила грабіжника

Завдяки витримці касира вдалося запобігти пограбуванню відділення «Приватбанку» в Дніпропетровській області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, в Нікополі (Дніпропетровська область) до відділення «Приватбанку», що на проспекті Трубників, 52, зайшов чоловік і, підійшовши до віконця каси, подав касиру папірець з текстом, виконаним від руки друкарськими буквами: «Це пограбування! Давай всі гроші, а то застрелю. Fox». У цей час в залі відділення співробітники обслуговували клієнта, і не звернули уваги на чоловіка, оскільки він не вимовив жодного слова.

Касир-операціоніст, яка працює в банку понад 13 років, прочитавши записку, гроші з каси грабіжнику не віддала, а, затягуючи час, написала на цьому ж листку відповідь: «Мені ще не привезли сумку, гроші будуть пізніше». Грабіжник, прочитавши відповідь, з відділення швидко вийшов.

Співробітники безпеки банку на місце події викликали міліцію. Слідчо-оперативна група вилучила записку, яку залишив у касі грабіжник. При перерахунку готівки в касовому вузлі недостачі і надлишків не виявлено, збитків вдалося уникнути.

Як повідомлялося, 22 листопада в Коростені (Житомирська область) при спробі пограбувати філіал "Приватбанку" був затриманий 20-річний місцевий житель. Він зайшов у приміщення банку і під загрозою застосування гранати, яка нібито знаходиться в кишені його куртки, вимагав у касира 2 тис. грн. У затриманого ніяких вибухових пристроїв працівники міліції виявили. За даним фактом ведеться розслідування.