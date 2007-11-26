ДТП на трасі Київ-Одеса: постраждали п’ятеро людей

25 листопада, близько 19.30, на 19 км автодороги Київ-Одеса водій автомобіля "Шевролет Авео", рухаючись в напрямку Києва, не обрав безпечну швидкість руху та дистанцію і допустив зіткнення з автомобілем "ГАЗ-330214", що рухався в попутному напрямку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, під час ДТП обидва водії та троє пасажирів автомобіля “Шевролет Авео” отримали тілесні ушкодження.