Завтра в Україні знову похолодає

Завтра у західних, північних та центральних областях України очікується невеликий мокрий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, прогнозується зниження температури вночі до 1-6° морозу, вдень до 2° морозу - 3° тепла; у Карпатах вночі до 7-11° морозу, вдень до 0-5° морозу. У східних областях та південній частині дощі, вночі та вранці місцями сильні дощі, вдень з переходом в мокрий сніг. Температура протягом 1-6° тепла. Вітер південний з переходом на західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у східних областях, Криму та Приазов`ї місцями 25-28 м/с.

28-29 листопада - хмарно з проясненнями. 28 листопада невеликий сніг, мокрий сніг (у Криму помірні опади), місцями хуртовини; 29 листопада без опадів, лише у західних та північних областях місцями невеликий сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 28 листопада місцями пориви 15-20 м/с, у Криму та Приазов`ї до 24 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині, а 29 листопада і на Прикарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 8-13° морозу, вдень 28 листопада 4-9° морозу, 29 листопада 1-6° морозу.

30 листопада у східній та південній частині невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі опади. 1 грудня в Україні мокрий сніг та дощ. Температура вночі 30 листопада 2-8° морозу, 1 грудня 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла; у південній частині вночі 30 листопада 0-5° морозу, 1 грудня 0-6° тепла, вдень 4-10° тепла.

2-3 грудня у південній частині та східних областях без істотних опадів, на решті території невеликі опади; 4-6 грудня в Україні невеликий та помірний мокрий сніг і дощ. Температура вночі від 3° морозу до 3° тепла, вдень від 1° морозу до 5° тепла, у південній частині 4-10° тепла зі зниженням 5-6 грудня до 1-7° тепла.

У Києві та області у вівторок очікується невеликий мокрий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с, вранці, вдень пориви 15-18 м/с. Зниження температури вночі до 1-6° морозу, у Києві до 1-3° морозу; вдень близько 0°.

28-29 листопада - хмарно з проясненнями. 28 листопада невеликий сніг та мокрий сніг, слабка хуртовина; 29 листопада вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с, 28 листопада подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

30 листопада вранці та вдень місцями невеликі опади, 1 грудня часом мокрий сніг та дощ (вдень невеликий). Температура вночі 30 листопада 2-7° морозу, 1 грудня 0-5 морозу; вдень від 2° морозу до 3° тепла.