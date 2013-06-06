Нацкомісія із захисту моралі просить ВР обмежити доступ підлітків до алкоголю

Як повідомили УНІАН у відділі методичного та інформаційного забезпечення Управління організаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі, однією із загроз майбутньому держави є кризовий стан здоров’я нації, що, зокрема, зумовлено надмірним споживанням алкоголю.

“В Україні дитяче пияцтво набирає нечуваних обертів. Проблема пияцтва й алкоголізму в підлітковому віці останнім часом стала дуже актуальною. Така негативна тенденція викликана широким розповсюдженням в Україні торгівлі алкоголем, недостатністю законодавчих обмежень у цій сфері та порушенням підприємцями правил торгівлі. Зокрема, постійно порушуються вимоги щодо заборони продажу алкоголю неповнолітнім, а окремі пункти продажу алкогольних напоїв розташовані поряд із навчальними закладами”, - йдеться у листі.

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У Нацкомісії наголошують, що місцеві органи влади в межах своєї компетенції не можуть вирішити зазначене питання, оскільки відповідно до Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв” з січня 2010 року органи місцевого самоврядування позбавлені права додатково визначати місця, де забороняється продаж алкогольних напоїв.

Чинним законодавством сільським, селищним та міським радам надано право забороняти продаж алкогольних напоїв лише на час проведення масових заходів у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

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Зважаючи на це, Нацкомісія як постійний позавідомчий державний експертний і контролюючий орган, відповідальний за утвердження здорового способу життя та належного стану моральності суспільства, 8 лютого 2013 року оприлюднила проект Плану антиалкогольної кампанії в Україні і в рамках його виконання розробила проект Закону «Про внесення змін до частини 4 статті 22 Закону України “Про рекламу” (щодо заборони спонсорування теле-, радіопередач, театрально-концертних, спортивних та інших заходів з використанням знаків для товарів та послуг, під якими випускаються алкогольні напої)» і проект Закону “Про внесення змін до законодавчих актів України у сфері продажу і споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв” (щодо підвищення віку, з якого дозволяється продаж особі та споживання нею пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв – до 21 року, а також заборони продажу зазначених напоїв в радіусі 300 м навколо навчальних закладів та закладів охорони здоров’я).

Розробка цих законопроектів, зазначають у Нацкомісії, викликана необхідністю вдосконалення механізмів державного регулювання рекламної діяльності в Україні, посилення обмежень щодо реклами алкогольних напоїв, посилення боротьби зі зловживаннями у сфері продажу та споживання пива, алкогольних та слабоалкогольних напоїв, встановлення адміністративної відповідальності за правопорушення пов’язані із продажем алкогольних напоїв та їх споживанням.

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“Основною метою законопроектів є забезпечення належного рівня здоров’я та життєдіяльності громадян, зокрема молоді, обмеження споживання ними алкогольних напоїв та пива. Виходячи з переважаючого інтересу забезпечення збереження здоров’я нації й, особливо, її молодого покоління та з метою створення законодавчого механізму ефективної протидії такому негативному суспільному явищу як алкоголізм, Національна комісія звертається до голів фракцій і груп Верховної Ради України та голів комітетів Верховної Ради України з проханням внесення вказаних законопроектів на розгляд Верховної Ради України”, - йдеться у листі.