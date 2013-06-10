RWE не відмовився від реекспорту газу в Україну, незважаючи на знижки Газпрому - ЗМІ

Про те, що російському концерну "Газпром" і німецької енергетичної компанії RWE не вдалося домовитися про перегляд цін на газ, що поставляється з Росії за довгостроковими контрактами , повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело, знайоме з ходом переговорів.

За даними співрозмовника агентства, розгляд питання було відновлено в суді, і рішення може бути прийняте найближчими днями, повідомляє Комерсант-Україна.

Переговори "Газпрому" з RWE тривали більше року. Як і інші західноєвропейські імпортери російського газу, в тому числі концерн E.Оn, німецька компанія вже кілька років зазнає серйозних збитків через падіння цін на газ, викликаного "сланцевої революцією". Трубопровідний газ з Росії, ціна якого за традицією прив'язана до нафти, варто, як правило, набагато дорожчий, ніж скраплений газ, якого останнім часом все більше надходить на європейський ринок. У результаті імпортери платять "Газпрому" за постачання більше, ніж в кінцевому рахунку отримують від своїх оптових клієнтів, що орієнтуються на спотові котирування. Тому вони вимагають від російського партнера повернути їм цю різницю. RWE грає ключову роль у стратегії Києва щодо зниження залежності від російського газу. У листопаді 2012 року компанія стала продавати Україні російський газ, який отримувала по українській газотранспортній системі.

Поставки здійснюються з Польщі та Угорщини за ціною $ 390 за тисячу кубометрів. Російський газ для України коштує $ 430 за тисячу кубометрів. У середині травня розпочався тестовий реекспорт газу зі Словаччини. За словами голови Міненерго Едуарда Ставицького, повноцінні поставки з цієї країни почнуться ще в червні. У 2013 році Україна планує отримати за цими напрямками 1,3-5 млрд кубометрів газу. У травні в російському "Газпромі" офіційно оголосили про початок розслідування реекспорту газу з Європи до України. Дочірня структура німецької компанії RWE Transgas вже має позитивний досвід судового протистояння з російською монополією.

У жовтні минулого року Міжнародний арбітражний суд федеральної палати економіки Відня підтвердив, що RWE Transgas може в рамках своїх довгострокових контрактів на постачання газу з "Газпром експортом", прив'язаних до цін на нафту, знизити обсяги за існуючими зобов'язаннями за принципом "бери або плати". "Виграний позов грає на руку RWE. Зараз адвокати можуть використовувати ті аргументи, які спрацювали в минулий раз", - вважає партнер юридичної компанії "Правові партнери" Андрій Доманський.