Гідрометцентр: В Україні є тільки один сучасний радар

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда журналістам на брифінгу у понеділок.

«В Україні є один сучасний радар – в аеропорту "Бориспіль". Є ще 6 неавтоматизованих у різних регіонах України, але цього мало. Україні необхідно мінімум 10 радарних систем для повного покриття території країни», - сказав Кульбіда.

За його словами, сучасний метеорадар коштує від 3 до 5 млн. євро. При цьому Кульбіда відзначив, що ще 10 років тому в Одесі працював метеорадар радянського виробництва, проте сьогодні він вже вийшов з ладу.

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Водночас директор Укргідрометцентру пояснив, що такі стихійні лиха, які минулого тижня виникли в Одесі та Сімферополі, складно піддаються прогнозуванню навіть за наявності сучасного метеорологічного устаткування. За його словами, спрогнозувати можна, що подібна негода вибухне на території певного регіону, проте точно вказати місце дуже складно.

Нагадаємо, 8 червня в Сімферополі пройшов сильний дощ з градом, унаслідок чого річка Слов'янка вийшла з берегів. Після дощу кілька доріг було затоплено. В Одесі 7 червня також пройшов сильний дощ, через який практично зупинився вуличний рух. До цього, 31 травня, під час стихії в Одесі 38 чоловік одержали травми різного ступеня тяжкості. Шкода, завдана місту ураганом, обчислюється десятками мільйонів гривень.

Укргідрометцентр неодноразово заявляв про необхідність модернізації устаткування, що дозволило б українським синоптикам одержувати метеодані щогодини, а не кожні три, як це відбувається сьогодні. Така періодичність дала б можливість точного прогнозу на короткостроковий період – 6-8 годин, а також дозволила звузити територіальний розкид прогнозів, тобто з'явилася б можливість робити прогнози для невеликих населених пунктів.

На території України працює 187 метеостанцій, половина з яких потребує заміни. Для більш точної роботи Укргідрометцентру потрібно збільшити кількість спеціальних радарів, що дозволяють відстежувати переміщення повітряних мас і утворення атмосферних явищ, автоматизувати метеостанції, здатні передавати інформацію впродовж кількох хвилин.