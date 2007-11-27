У НБУ говорять, що з гривнею буде як у 2005-му, але м`яко

Національний банк України допускає поступову ревальвацію гривні в середньостроковій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор ШУМИЛО сьогодні журналістам.

«Якщо буде такий розвиток подій (ревальвація гривні), він носитиме м`який характер», - зазначив І.ШУМИЛО. «Коли я говорив про м`яку ревальвацію, я мав на увазі середньострокову і довгострокову перспективу», - додав він.

Також він зазначив, що проведена НБУ ревальвація гривні в 2005 році була абсолютно обгрунтованою з економічної точки зору і не була слідством якихось політичних рішень.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня голова Нацбанку Володимир СТЕЛЬМАХ заявив про наявність економічних підстав для зміцнення курсу національної валюти.

29 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав не жартувати з питанням курсу долара і гривні, зазначивши, що сьогодні складно передбачити наслідки ревальвації гривні, зокрема, і для населення, яке зберігає значну частину заощаджень в іноземній валюті.

2 листопада голова Ради НБУ Петро ПОРОШЕНКО також заявив, що ревальвації гривні не буде, а курс гривні до долара в 2007-2008 роках коливатиметься в межах встановленого коридору 4,95-5,25 UAH/USD.

Міністерство економіки також не підтримує зміцнення курсу гривні по відношенню до долара, відстоюючи інтереси українських експортерів.

Офіційний курс гривні до долара, встановлений Нацбанком України, не змінюється з 21 квітня 2005 року і становить 5,05 UAH/USD.

На світових ринках по відношенню до корзини валют основних торгових партнерів США з початку 2007 року долар втратив більше 10%.