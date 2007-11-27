Колегія МВС звільнила трьох начальників обласних ДАІ і керівника ”Кобри”

Колегія Міністерства внутрішніх справ сьогодні на своєму засіданні прийняла рішення за прорахунки в роботі звільнити трьох керівників регіональних управлінь ДАІ, начальника спецпідрозділу ДАІ «Кобра» за власним бажанням, та притягнути до дисциплінарної відповідальності 10 посадовців ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив виконуючий обов’язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО.

За його словами, особи, яких звільняють, - це керівники ДАІ Київської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. При цьому М.КОРНІЄНКО уточнив, що рішення про їх звільнення було прийнято не з огляду на указ Президента щодо вдосконалення безпеки на дорогах України, а вони звільняються з посад за ті недоліки, на які їм вказувалося раніше і які вони не усунули. Зокрема, це стосується організації безпеки дорожнього руху, реєстрації автомобілів, кадрового підбору.

Що стосується дисциплінарних стягнень, то, зокрема, догани були винесені шістьом керівникам регіональних управлінь ДАІ та чотирьом заступникам начальника Державного департаменту ДАІ МВС України.

В той же час М.КОРНІЄНКО зауважив, що колегія МВС не ставила безпосередньо за мету покарати тих керівників, які допускають прорахунки в роботі. Насамперед, на колегії обговорювалися питання, як вийти із ситуації, що загрожує безпеці громадян на дорогах.

За словами М.КОРНІЄНКА, на колегії було визначено, що в кожному регіоні були проведені відповідні заходи з наведення порядку в окресленому питанні.

Також було прийнято рішення вивільнити з центрального апарату 200 посад і розподілити їх в регіонах для покращення роботи співробітників ДАІ. Це стосується Київської, Харківської, Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей.

У свою чергу присутній на брифінгу в.о. віце-прем’єр-міністра України Олександр КУЗЬМУК сказав, що «кількість знятих керівників з посад чи прилюдне порізання спеціальних номерів не вирішить безпеки українських громадян на дорогах - проблема має державний характер».

За словами О.КУЗЬМУКА, це питання не лише функціонування підрозділів ДАІ, а й всіх органів державної влади, які мають докласти зусиль для вирішення цієї проблеми.

Як наголосив віце-прем’єр, сьогодні уряд розгорнув активну роботу над розробкою загальнодержавної програми покращення безпеки дорожнього руху. “Мова йде про взаємодію ДАІ, МВС з органами місцевого самоврядування”, - сказав О.КУЗЬМУК, додавши при цьому, що в грудні в усіх регіонах на рівні облдержадміністрацій мають відбутися колегії, на яких повинні бути окреслені і чітко сконцентровані питання взаємодії органів місцевої влади, ДАІ, дорожніх служб, медичних закладів з урахуванням особливості місцевості в питанні безпеки дорожнього руху.

Крім того, МВС має розробити план реалізації відомого указу Президента і довести його до регіональних управлінь Державтоінспекцій.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи знайдеться заміна звільненим з посад керівникам ДАІ, М.КОРНІЄНКО зазначив, що ці особи будуть замінені на молодих, енергійних та досвідчених фахівців.

Крім того, О.КУЗЬМУК на запитання про те, чи не є особливим номер на автомобілі «Мерседес», який стоїть на подвір’ї МВС, відповів: «КМ для мене це київський МРЕВ».

В контексті своєї відповіді в.о. віце-прем’єра підкреслив, що ДАІ не буде видавати якісь особливі номери, «номери будуть для всіх однакові».