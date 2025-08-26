Перший етап розпочнеться лише через кілька тижнів, імовірно 9 вересня.

Вересень ознаменує собою перший крок в амбітному оновленні дизайну iPhone, які залишалися практично незмінними протягом багатьох років. Apple буде щорічно вносити значні нововведення у вигляд гаджетів щонайменше до 2027 року, пише Марк Гурман з Bloomberg.

Перший етап розпочнеться вже через декілька тижнів, імовірно 9 вересня. Разом із модифікованим дизайном камери iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max, який не змінювався з 2019 року, компанія представить iPhone 17 Air – свій найтонший і найлегший смартфон в історії.

Apple поступово рухається в напрямку того, чого від самого початку хотів для iPhone легендарний дизайнер Джоні Айв – щоб смартфон виглядав "як один аркуш скла". І, починаючи з iPhone 17 Air, в Apple будуть активніше експериментувати з тонкими iPhone.

На другий рік компанія представить складаний iPhone. За інсайдами, девайс стане аналогом сучасних моделей Fold, отримає чотири камери, фірмовий стільниковий модем і Touch ID. Характерною рисою стане дисплей без складок.

Кульмінація оновлення iPhone запланована до його 20-річчя у 2027 році. Ця модель обіцяє повністю безрамковий екран, що охоплює корпус з усіх чотирьох сторін. Селфі-камера та система Face ID будуть розміщені під екраном.

Ще однією важливою інновацією стане використання повністю кремнієвої батареї, що помітно підвищить щільність енергії, а також продовжить життя самого акумулятора.

Незважаючи на те, що оновлення iPhone буде основним напрямком у найближчі роки, на шляху до 2027 року очікується ще багато інновацій Apple. Так, AirPods Pro 3, анонс яких очікується цієї осені, отримуватимуть функцію моніторингу серцевого ритму, що є серйозною інновацією для аудіопристроїв.

Також Apple, за чутками, працює над бюджетним MacBook на базі процесора від iPhone та смарт-окулярами на кшталт Ray-Ban Meta, що аналізуватимуть навколишнє середовище та передаватимуть інформацію власнику в режимі реального часу.

