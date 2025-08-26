Замовлення включає авіалайнери типу Boeing 787, Boeing 777 і Boeing 737.

Корейська авіакомпанія Korean Air оголосила 25 серпня про замовлення на суму 50 мільярдів доларів, яке включає 103 літаки Boeing, а також двигуни та сервісне обслуговування від компанії GE Aerospace. Це співпало з візитом президента Південної Кореї Лі Чже Мьона до Вашингтону, пише Reuters.

Замовлення, яке стало найбільшим в історії південнокорейського авіаперевізника, охоплює різні моделі літаків Boeing, а саме – 787, 777 та 737. Приблизно половина літаків припадає на модель 737 MAX 10. Самі авіалайнери обійдуться у 36,5 млрд.

Генеральний директор Korean Air Чо Вон-те зазначив, що замовлення допоможе найбільшій авіакомпанії Південної Кореї розширити польоти до більшої кількості напрямків у США та Латинській Америці.

Korean Air - найбільша авіакомпанія Республіки Корея та одним з чотирьох авіаперевізників-засновників глобального авіаційного альянсу пасажирських перевезень SkyTeam. Компанія традиційно входить до переліку провідних авіакомпаній світу за обсягом пасажирів, що перевозяться.

Зазначимо, що багато країн, які ведуть переговори про торговельні угоди з адміністрацією президента США Дональда Трампа, вже оголосили або планують оголосити про значні замовлення літаків Boeing. Упродовж останніх місяців компанія вже отримала низку великих контрактів.

Цивільна авіація – останні новини

У російських літаків Sukhoi Superjet виявлено дефекти у конструкції фюзеляжів. Проблеми стосуються кріплення між кабіною пілотів та передніми дверима літаків. Дефектні авіалайнери експлуатуються такими авіакомпаніями як "‎Ямал"‎, "‎Азімут"‎ та "‎Росія"‎.

А ще раніше стало відомо, що ціни на нові російські літаки злетіли до небес. Наприклад, перспективний МС-21 тепер коштує 7,6 млрд російських рублів (близько 96 млн доларів), хоча ще влітку 2023-го його вартість оцінювали в 4,3-4,6 млрд.

