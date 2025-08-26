Сьогодні, 26 серпня, уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців. Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави.
Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Зазначається, що програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмне забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.
Креативні підприємці зможуть отримати:
- 100 тис. грн – для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн – для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
- 500 тис. грн – за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн грн – за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.
За словами Свириденко, за три роки роботи урядової програми "Власна справа" 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також підтримує ветеранів – учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.
Крім того, уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. Так, на 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць на майбутніх промислових підприємствах.
Останні рішення уряду України
26 серпня уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон.
Уряд також ухвалив рішення про приватизацію стратегічно важливого підприємства – Одеського припортового заводу (ОПЗ). Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.