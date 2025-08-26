Вже 28 тисяч креативних підприємців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи.

Сьогодні, 26 серпня, уряд вирішив запустити спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців. Відтепер вони зможуть отримати гранти від держави.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. Зазначається, що програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і програмне забезпечення, PR та рекламу, індивідуальну мистецьку діяльність, наприклад, виготовлення унікальних виробів народного художнього промислу та інші.

Креативні підприємці зможуть отримати:

100 тис. грн – для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн – для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн – за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн – за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

За словами Свириденко, за три роки роботи урядової програми "Власна справа" 28 тисяч українців отримали гранти на започаткування або розвиток власної справи. Програма також підтримує ветеранів – учасники бойових дій отримали понад 2 тисячі грантів.

Крім того, уряд схвалив включення до реєстру ще шести індустріальних парків. Так, на 140 га передбачається створення понад 5 тис. робочих місць на майбутніх промислових підприємствах.

Останні рішення уряду України

26 серпня уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон.

Уряд також ухвалив рішення про приватизацію стратегічно важливого підприємства – Одеського припортового заводу (ОПЗ). Державний пакет акцій буде виставлений на відкритий електронний аукціон із початковою ціною 4,5 млрд грн.

