Нейромережа видаляла зморшки, змінювала форми вух і підвищувала чіткість, щоб зробити ролики привабливішими.

Деякі популярні ютубери помітили, що їхні шорти стали виглядати "дивно": шкіра здавалася надто відретушованою, форма вух – спотвореною, а волосся – штучним. Пізніше з'ясувалося, що платформа без повідомлення авторів і без їхньої згоди використовувала штучний інтелект для автоматичного "поліпшення" коротких відео.

Музичний блогер Рік Беато, у якого понад 5 мільйонів підписників, розповів, що в одному з його відеороликів його волосся мало дивний вигляд: "Я подумав – невже мені здається? Але чим більше вдивлявся, тим дивніше ставало".

Аналогічні скарги надійшли від його колеги по цеху Ретта Шалла. "Якби я хотів це жахливе перешарпування, зробив би сам. Але тепер відео виглядає згенерованим ШІ, і це підриває довіру моєї аудиторії". Його ролик про проблему зібрав понад 700 тисяч переглядів.

Відео дня

Після хвилі скарг офіційний акаунт YouTube підтвердив, що проводив експеримент. Керівник по роботі з авторами Youtube Рене Річі зазначив, що компанія тестує на відео Shorts систему машинного навчання, яка "розмиває шум і підвищує чіткість відео", аналогічно тому, як це робить сучасний смартфон під час запису відео.

Утім, фахівці не згодні з таким трактуванням. На відміну від смартфонів, де саме користувач вирішує, чи застосовувати фільтри та обробку, у випадку з YouTube авторів просто поставили перед фактом – алгоритми було ввімкнено без їхнього відома і згоди.

На думку журналістів BBC, ситуація з YouTube демонструє ширшу тенденцію: великі компанії дедалі частіше впроваджують АІ-фільтри, які змінюють наше сприйняття фото і відео.

Так, наприклад, Instagram почав показувати користувачам рекламу з їхніми обличчями. Соцмережа отримує доступ до вашої зовнішності, якщо ви використовували Meta AI для редагування своїх селфі.

Вас також можуть зацікавити новини: