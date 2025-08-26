Нещодавно Навроцький наклав вето на відповідний закон.

У Європейській комісії не стали коментувати рішення президента Польщі Кароля Навроцького щодо накладання вето на закон про допомогу біженцям з України. При цьому там наголосили, що рішення про таку підтримку кожна країна ухвалює самостійно.

Таку заяву зробив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, повідомляє Суспільне. За його словами, законопроєкти Єврокомісія не коментує.

"Загалом, згідно з директивою про тимчасовий захист, держави-члени ЄС повинні надавати особам, які ним користуються, необхідну допомогу в галузі соціального забезпечення, медичного обслуговування та засобів до існування, якщо вони самі не мають достатніх ресурсів", – каже Ламмерт.

При цьому він зауважив, що конкретної суми такої допомоги або мінімального порогу немає. Розмір підтримки визначають країни, які приймають українських біженців.

Проте Ламмерт також наголосив, що Брюссель надає країнам-членам блоку "значне фінансування" для допомоги біженцям з України.

"Нещодавно ми опублікували рішення про надання ще 3 мільярдів євро для держав-членів, які приймають українських біженців", – резюмував представник Єврокомісії.

Допомога українським біженцям в Польщі

Президент Польщі Кароль Навроцький ветував закон про допомогу українським громадянам. За його словами, допомогу "800 плюс повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі".

В аналітичному центру міжнародної компанії з працевлаштування Gremi Personal кажуть, що це вето вдарить по найбільш вразливих категоріях українців. У Польщі 78% біженців зі статусом UKR – працевлаштовані. Тож ветування закону боляче вдарить по решті 22% економічно неактивних українців у країні.

