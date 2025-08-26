Paradox перетворила передачу влади на справжній івент.

У Crusader Kings 3 завжди була одна дивина - спадкоємець отримував трон автоматично, на відміну від реальної історії, де коронації перетворювалися на цілу виставу, у грі цей момент був майже непомітним. Але скоро все зміниться.

Paradox оголосила дату виходу нового івент-паку Coronations, який додасть у гру повноцінні церемонії сходження на престол. DLC належить до малих доповнень, тому глобальних механік воно не принесе, але додасть безліч подій і деталей, які зроблять партії більш живими й атмосферними.

Гравці зможуть вибрати стиль церемонії коронації та її намір: від звичайного "Справити враження" до підступного "Ослабити супротивників". Урочистість можна використовувати не тільки для зміцнення легітимності в очах васалів, а й як прикриття для палацових інтриг і усунення суперників. Зрозуміло, в традиціях цієї гри, змову можуть плести і проти гравця.

Відео дня

Крім того, на коронації доведеться давати клятви, свого роду передвиборчі обіцянки. Можна пообіцяти розширити володіння, укласти союзи, стати найбільшим мисливцем або подбати про бідняків. Виконати ці зобов'язання буде непросто, але ігнорувати їх загрожує політичними наслідками.

Реліз DLC Coronations для Crusader Kings 3 заплановано на 9 вересня.

Раніше ми розповідали, що в Steam вийшла безкоштовна стратегія від розробників StarCraft 2, яка отримала негативні відгуки. Водночас одночасний онлайн Stormgate не зміг дістатися навіть до тисячі осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: