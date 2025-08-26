Беннет Фодді навіть зробив трейлер, де головний герой Baby Steps ходить по статуї Хорнет.

4 вересня виходить Hollow Knight: Silksong, і навколо цієї дати поступово порожніє календар інді-релізів. Черговою жертвою стала гра Baby Steps, новий проєкт від Беннетта Фодді, відомого за Getting Over It.

Спочатку "симулятор ходьби" з незграбним героєм Нейтом мав вийти вже 8 вересня на ПК і PS5. Але після раптового анонсу дати релізу Silksong розробники прийняли рішення відкласти запуск до 23 вересня.

У свіжому трейлері Baby Steps навіть жартує на цю тему. Головний герой безуспішно намагається піднятися на гігантську статую Хорнет, при цьому падаючи в пісок.

Baby Steps - це медитативна пригода, де кожен крок героя дається важко, а гравцям пропонують "вбирати атмосферу, досліджувати світ і долати його фізичні закони".

Раніше ми розповідали, що Hollow Knight: Silksong ще не вийшла, а по грі вже поставили спідранерський рекорд. BlueSR пройшов демо гри на Gamescom 2025 швидше за всіх.

Крім того, нещодавно онлайн Hollow Knight побив свій рекорд на тлі анонсу дати релізу Silksong. У гру одночасно грали понад 23 тисячі гравців.

