Йдеться про всіх громадян відповідного віку, наголошує прем’р-міністр.

Уряд України оновив правила перетину державного кордону під час дії режиму воєнного стану. Чоловікам віком від 18 до 22 років дозволили безперешкодно перетинати кордон.

Про це написала у своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Юлія Свириденко, посилаючись на постанову, прийняту сьогодні Кабінетом міністрів.

"Йдеться про всіх громадян відповідного віку", – наголосила вона.

Відео дня

Свириденко звертає увагу, що це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинились за кордоном.

"Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали звʼязки з Україною. Зміни запрацюють наступного дня після офіційного опублікування постанови", – написала прем’єр-міністр.

Перетин кордону чоловіками

12 серпня президент України Володимир Зеленський доручив уряду опрацювати можливість спростити перетин державного кордону для молодих українців.

Сьогодні вдень президент заявив, що Кабінет Міністрів на засіданні уряду, що призначено на 26 серпня, затвердить нові правила перетину державного кордону для чоловіків у віці від 18 до 22 років. Глава держави додав, що всі деталі щодо цього рішення вже погоджено з військовим командуванням. Він запевнив, що найближчим часом відповідні можливості мають запрацювати.

Водночас у Верховній Раді України група депутатів зареєструвала законопроєкт №13685, яким пропонується скасувати заборону на виїзд для призовників та військовозобов’язаних, які не підлягають призову у поточному та наступному роках у зв’язку з недосягненням ними 25-річного віку.

Вас також можуть зацікавити новини: